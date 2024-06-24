Осужденного в Петербурге помощника наркобарона Санчеса отправят в Испанию. ФСБ не против

Осужденный в Петербурге за контрабанду кокаина Санчес Альфонсо Фернандо Монтойя отправится отбывать наказание в Испанию. Такое решение принял городской суд 24 июня, сообщает глава объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.



С просьбой о передаче Санчеса, у которого двойное гражданство Эквадора и Испании, в суд обратился заместитель директора ФСИН России. Передача осужденного возможна в рамках подписанного в 1998 году соглашения. Это уже второе обращение, первый раз осужденного оставили в России, так как он был основным свидетелем обвинения по двум уголовным делам.



Санчес и его адвокат просили об удовлетворении ходатайства. Прокурор возражал. Суд рассмотрел ряд документов, в том числе письмо Минюста, в котором говорилось о предварительном согласовании передачи осужденного.



«Суд изучил ответ следственного департамента МВД России, который полагал, что выдача Санчеса невозможна. А вот ФСБ сообщила об отсутствии материалов, препятствующих передаче осужденного иностранному государству, ГУ МВД России по СПб и ЛО тоже не возражало», — уточнила Лебедева.



Суд ходатайство ФСИН удовлетворил. Осужденного передадут Испании.



Санчеса приговорили к 14 годам колонии за контрабанду кокаина. Он выступал в роли помощника главы международного наркокартеля Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса, которому суд назначил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.