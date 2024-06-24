«Причастность США сомнений не вызывает». МИД России прокомментировал обстрел Севастополя ракетами ATACMS

Соединенные Штаты Америки причастны к атаке на Севастополь, совершенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) 23 июня. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России сегодня — соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В пресс-релизе МИДа приводятся данные от Минобороны России, согласно которым в атаке были задействованы «американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные для повышения поражающей способности кассетными боевыми частями». Утверждается также, что все полетные задания на основе данных спутниковой разведки «вводились специалистами США», а в небе возле территории Крыма «дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk».