«Причастность США сомнений не вызывает». МИД России прокомментировал обстрел Севастополя ракетами ATACMS

Соединенные Штаты Америки причастны к атаке на Севастополь, совершенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) 23 июня. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России сегодня — соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
В пресс-релизе МИДа приводятся данные от Минобороны России, согласно которым в атаке были задействованы «американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные для повышения поражающей способности кассетными боевыми частями». Утверждается также, что все полетные задания на основе данных спутниковой разведки «вводились специалистами США», а в небе возле территории Крыма «дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk».
«Причастность США к этому преступлению никаких сомнений не вызывает, — говорится в тексте заявления. — Ответ на это преступление обязательно последует».
Министерство от лица Российской Федерации вновь призвало международные организации «дать должную оценку очередному злодеянию Киева и Запада».
Что известно об атаке на Севастополь, читайте в материале «Фонтанки».