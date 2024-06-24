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    Пять человек пострадали при новом обстреле Грайворона. Всего раненых в городе — восемь

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    Город Грайворон днем 24 июня подвергся повторному обстрелу, ранены, по предварительным данным, пять человек. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Новые пострадавшие — трое мужчин и две женщины. Трое из них (женщина и двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног) после амбулаторной помощи от госпитализации отказались. Женщину с осколочными ранениями везут в больницу Белгорода. Мужчину с осколочными ранениями поясничной области и проникающими ранениями брюшной полости сейчас оперируют в Грайворонской ЦРБ.

    В городе много повреждений: два частных дома, коммерческий объект, четыре автомобиля, повреждена линия электропередачи, нет света в нескольких селах. Зафиксирован повторный прилет на территорию автотранспортного предприятия.

    Утром при обстреле Грайворона пострадали две женщины и 19-летний юноша, женщин повезли в больницу Белгорода. Еще один человек пострадал в селе Муром Шебекинского городского округа, где дрон-камикадзе атаковал едущую машину.

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