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    Дрон-камикадзе под Белгородом атаковал автомобиль, есть раненый

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    Еще один человек пострадал в результате атаки в Белгородской области утром 24 июня.

    «В селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    Мужчина получил сотрясение головного мозга и множественные осколочные ранения рук и ног. Его сейчас везут на скорой в больницу Белгорода.

    До этого при обстреле города Грайворона 24 июня пострадали трое мирных жителей: 19-летний юноша и две женщины.

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