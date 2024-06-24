Дрон-камикадзе под Белгородом атаковал автомобиль, есть раненый

Еще один человек пострадал в результате атаки в Белгородской области утром 24 июня.

«В селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

Мужчина получил сотрясение головного мозга и множественные осколочные ранения рук и ног. Его сейчас везут на скорой в больницу Белгорода.

До этого при обстреле города Грайворона 24 июня пострадали трое мирных жителей: 19-летний юноша и две женщины.

