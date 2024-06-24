Звезда «Пиратов Карибского моря» погиб в результате нападения акулы

Голливудский актёр Тамайо Перри, прославившийся ролью в фильме «Пираты Карибского моря», трагически погиб на Гавайях во время серфинга из-за нападения акулы, пишет 24 июня «Би-Би-Си».
На пресс-конференции представители спасательной службы Гонолулу подтвердили, что 49-летний актёр скончался в воскресенье днем.
Спасатели были вызваны на пляж Малаекахана около 13:00 по местному времени. Перри, который также был спасателем, был доставлен на берег с помощью гидроцикла, однако парамедики не смогли его спасти.
Актёр участвовал в съёмках фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», четвёртой части знаменитой франшизы. Кроме того, он снимался в таких сериалах, как «Lost», «Hawaii Five-0» и «Blue Crush».