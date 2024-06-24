У стрелки Каменного острова выловили труп мужчины. Впервые его увидели у «Авроры»

Тело мужчины извлекли ночью 24 июня из воды в районе стрелки Каменного острова в Петербурге. По данным «Фонтанки», за час до этого плывущий труп заметили у «Авроры», но поймать его сразу не получилось.



Накануне в 23:25 в полицию позвонил пассажир теплохода «Арктур». Он сообщил, что в районе «Авроры» по Большой Невке плывет нечто похожее на человеческий труп. На место были направлены наряды, но сотрудники никого в воде не увидели. Информацию, впрочем, «сухопутные» полицейские передали своим коллегам из отдела на водном транспорте.

