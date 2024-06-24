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    У стрелки Каменного острова выловили труп мужчины. Впервые его увидели у «Авроры»

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    Тело мужчины извлекли ночью 24 июня из воды в районе стрелки Каменного острова в Петербурге. По данным «Фонтанки», за час до этого плывущий труп заметили у «Авроры», но поймать его сразу не получилось.

    Накануне в 23:25 в полицию позвонил пассажир теплохода «Арктур». Он сообщил, что в районе «Авроры» по Большой Невке плывет нечто похожее на человеческий труп. На место были направлены наряды, но сотрудники никого в воде не увидели. Информацию, впрочем, «сухопутные» полицейские передали своим коллегам из отдела на водном транспорте.

    Спустя час в экстренные службы снова позвонили. Заявитель сообщил о трупе в районе дома №3 по набережной Малой Невки. В этот раз тело удалось достать из воды. Личность погибшего установлена, это 28-летний мужчина.

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