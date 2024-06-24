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    Умерла легендарная теннисистка и комментатор Анна Дмитриева

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    На 84-м году жизни умерла известная теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева. Об этом 24 июня сообщил актер и журналист Юрий Рост в Telegram-канале.

    «Анна Дмитриева ушла, человек невероятной красоты. Мой близкий многолетний друг <...> Пустота душит», — написал он, не уточняя причины смерти.

    Анна Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве. За свою карьеру она 18 раз становилась чемпионкой СССР по теннису в различных разрядах и завоевала 12 титулов на турнирах Международной федерации тенниса (ITF). В 1964 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР, а в 2004-м она была включена в Зал российской теннисной славы.

    С 1975 года Дмитриева работала спортивным комментатором. В 1997 году она стала лауреатом Российской национальной премии «Золотой микрофон» как лучший спортивный комментатор, а в 2008 году получила премию «Телегранд».

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