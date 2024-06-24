Несколько БПЛА долетели до Ростовской области, обломки упали на предприятие

Над территорией Ростовской области дежурные силы ПВО ночью 24 июня перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, отчитывается Минобороны.



Около 2 часов ночи губернатор области Василий Голубев сообщил об отражении воздушной атаки. По его словам, один дрон был сбит, еще два подавили средства ПВО. Обломки БПЛА рухнули на территорию промышленного предприятия.



«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — отметил Голубев.

