    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, сев

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.96eur94.26

    Несколько БПЛА долетели до Ростовской области, обломки упали на предприятие

    2888
    1 комментарий

    Над территорией Ростовской области дежурные силы ПВО ночью 24 июня перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, отчитывается Минобороны.

    Около 2 часов ночи губернатор области Василий Голубев сообщил об отражении воздушной атаки. По его словам, один дрон был сбит, еще два подавили средства ПВО. Обломки БПЛА рухнули на территорию промышленного предприятия.

    «По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами», — отметил Голубев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака беспилотниковАтака БПЛАРостовская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close