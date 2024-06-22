Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменен

Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, которых СМИ ранее обвинили в «финансировании ВСУ», не состоится в Петербурге. Информация об этом 22 июня появилась в группе, посвященной творчеству артистов.



Выступление должно было пройти 28 июня в пространстве «Фонтанка 69». Первым на то, что афиша с музыкантами исчезла с сайта площадки, обратило внимание издание «Регнум». Оно отметило, что билет на мероприятие больше нельзя приобрести на специализированных ресурсах.



Подтверждение информации появилось на странице «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов: «Внимание! Концерт 28 июня в Санкт-Петербурге отменен по решению площадки! Увы…». По данным «Фонтанки», выступление действительно было отменено. Это произошло не по решению площадки, а в целях безопасности артистов и зрителей, пояснил источник.

