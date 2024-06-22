Общался за деньги с Иннокентием. В Петербурге расследуют уголовное дело о доступе к данным клиентов МТС

Полиция Петроградского района Петербурга возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. В рамках производства на вопросы отвечал сотрудник магазина сотовой связи, стало известно «Фонтанке» 22 июня.
В марте в полицию поступило сообщение директора департамента безопасности мобильного оператора МТС. В ходе внутренней проверки сотрудника компании заподозрили в копировании персональных данных клиентов. 19-летний юноша, находясь на своем рабочем месте, якобы передавал данные некоему Иннокентию через мессенджер за вознаграждение. Личность Иннокентия не установлена.
Сотрудник магазина опрошен и отпущен под обязательство о явке.