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    Общался за деньги с Иннокентием. В Петербурге расследуют уголовное дело о доступе к данным клиентов МТС

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    Полиция Петроградского района Петербурга возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. В рамках производства на вопросы отвечал сотрудник магазина сотовой связи, стало известно «Фонтанке» 22 июня.

    В марте в полицию поступило сообщение директора департамента безопасности мобильного оператора МТС. В ходе внутренней проверки сотрудника компании заподозрили в копировании персональных данных клиентов. 19-летний юноша, находясь на своем рабочем месте, якобы передавал данные некоему Иннокентию через мессенджер за вознаграждение. Личность Иннокентия не установлена.

    Сотрудник магазина опрошен и отпущен под обязательство о явке.

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