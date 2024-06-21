«Раздражают местных жителей голыми задами и шумом насосов». Турам по Оредежу хотят привить сап-культуру

Фото: предоставлено Михаилом Усачевым Поделиться Поделиться





В последние годы жители поселка Сиверский каждые выходные страдают от нашествия саперов. Тысячи людей на досках идут по одному и тому же маршруту на реке Оредеж вдоль знаменитых скал из красного песчаника. Туристические забавы сопровождаются практически полным отсутствием инфраструктуры, что раздражает местных обителей. Администрация Сиверского нашла решение — сдала в аренду два участка земли с надеждой на предпринимателя, который оборудует там туалеты, раздевалки и парковку. Пока идея остается не до конца реализованной и часть общественников считают, что она приведет к монополии, а поселок и другие бизнесмены потеряют часть дохода.



Чем саперы раздражают жителей Сиверского

В сезон каждые выходные в Сиверский приезжает порядка 5–10 тысяч человек, чтобы сплавиться по реке Оредеж. Транспорт туристы кидают на близлежащих к подходу к воде улицах. В туалет ходят, где придется. Иногда надувных досок становится так много, что на реке возникают пробки.

«Организаторы, люди, транспорт, сапы заполоняют все пространство в центре и по берегам реки. Они заполоняют собой все пешеходные зоны. В месте, где нет пляжа и места для купания, многие выглядят довольно откровенно в купальниках. Не очень приятно проходить мимо, а дорогой пользуются все. Они ставят транспорт на Красной улице (там одностороннее движение). Вчера вообще было все перегорожено так, что людям не проехать. Сразу возникают вопросы о том, как проедет скорая или пожарная машина. По маршруту они идут на сапах шумно. Включают не самую приятную музыку в колонках. Приезжие люди вообще ведут себя по-хамски, никого не уважая. Сбежали из каменных джунглей... Мы гуляли с подругой, были в смятении, потому что ни тишины, ни уважения, ни посидеть, — рассказала местная жительница. — В общем, у меня, как у художника, чувство ужаса все это вызывает. Потому что ни конца, ни края, ни урегулирования данного вопроса. Жалко реку, природу, местных жителей».



Еще одна жительница Сиверского, Марина, соглашается, что не все соседи рады наплыву саперов, но, по её словам, «это данность, от которой никуда не денешься». Она считает, что решить возникшие трудности возможно, по её мнению, саперы «мирные и дружелюбные». Кроме того, это экологичный вид отдыха, в отличие от покатушек на мотоциклах и квадроциклах.



«Конфликт, на мой взгляд надуманный, не понимаю, как могут мешать проплывающие лёгкие лодки: они не тарахтят, не имеют выхлопных газов, не вредят речной живности... Реально плохо: нехватка парковочных мест и отсутствие туалетов на старте, финише и, возможно, 2–3 штуки по пути следования. Решить это возможно, мне кажется. Я не бизнесмен, а житель, обыватель, с рождения большую часть времени живу в Сиверском и очень люблю его природу», — считает Марина.



Продажа участков

В апреле администрация Сиверского провела электронный аукцион на право аренды двух земельных участков у Сиверской ГЭС. Стартовая цена по первому лоту начиналась с 413 тысяч, по второму — с 492 тысяч рублей. Поступило 11 и 12 заявок соответственно. Интерес понятен, это место, откуда стартуют саперы. Предприниматель с правом аренды этих участков получит большое преимущество для ведения бизнеса.

Оба аукциона выиграло ООО «Движение вверх», предложив 10,8 и 15 млн рублей за годовую аренду участков. Компания принадлежит 43-летнему Борису Поска. В широких кругах он больше известен как спортсмен. Поска 17 раз становился чемпионом Петербурга по армрестлингу, завоевывал призовые места на международных соревнованиях, в том числе на чемпионате Европы.



По данным СПАРК, компания «Движение вверх» зарегистрирована в 2020 году. 2023-й она закончила с чистой прибылью в 93 тысячи, при выручке 6,6 млн рублей. Поска также является руководителем и совладельцем ООО «Берлога», которое специализируется на гостиничном бизнесе. В соцсетях можно найти одноименную базу в Карелии, там же рекламируются и сап-покатушки в Сиверском.



По словам Бориса Поска, на арендованных участках должны появиться раздевалки, туалеты и причал. Пока же там оборудована платная стоянка. Для клиентов компании Поска она бесплатная, остальным придется заплатить 500 рублей.



Фото: предоставлено Михаилом Усачевым Фото: предоставлено Михаилом Усачевым Фото: предоставлено Михаилом Усачевым Фото: предоставлено Михаилом Усачевым Поделиться Поделиться





«Что такое эти 500 рублей? Сейчас кофе стоит за 200, — рассуждает Борис Поска. — Мы должны оставлять денежку в поселке. Потом часть этой суммы пойдет на развитие поселка. К концу сезона будет аккумулирована определенная сумма. Мы соберем активных жителей и решим, на что её потратить. Может, это будет горка детская или какая-то дорожка. Поэтому считайте это как экологический сбор».



Предприниматель признается, что с набором клиентов он уже опоздал. За выходные сапы у него арендуют порядка 150–200 человек. Он не отрицает, что хочет «в большей степени забрать под себя» эту локацию. Поэтому за пользование будущим причалом будет выставлена плата, как для других организаторов туров, так и для индивидуальных туристов. Для подхода к реке остается небольшой бесплатный пятачок. Поска считает, что он будет тесным и организаторы покатушек вынуждены будут идти к нему. Планируется составить расписание сплавов и решить проблему пробок на реке.

«Мы хотим создать определенную логистику, когда человек, покупая тур у нас, или наши партнеры, собрав группу на 20–30 человек, залезают в наше расписание и видят, что, допустим, в ближайшую субботу с девяти утра до десяти уже все занято. А в десять осталось еще 15 мест. Они забили это время, и час горит красным. Больше мы туда пускать никого не будем и тем самым сделаем прохождение туристов по реке более-менее лимитированным», — отмечает Поска.



Он хочет развивать сап-культуру, которая подразумевает определенное поведение на воде, культурное общение с местными жителями. А не как сейчас, говорит Поска: саперы кидают машины во дворах, «раздражают местных жителей голыми задами и шумом насосов» с восьми утра.



«На сегодняшний день у нас порядка 30 млн рублей уже вложено в поселок. Я еще пока ни одного организатора сап-туров не видел, который вложил бы хоть что-то. В прошлом году стоял один пластиковый туалет на 10 тысяч человек за выходные. Так они даже не могли найти денег на то, чтобы откачать его. Понимаете? А я вложил 30 миллионов. Наверное, я имею право как-то иначе подходить к этому вопросу и диктовать определенные условия. Но опять же, это все бизнес, и не более того, это все законы экономики, законы рынка».

Почему недовольны местные жители



Несмотря на появление платной парковки, далеко не все саперы стремятся ей пользоваться. Поэтому ближайшие к спуску улицы — Белогорское шоссе и Красная — заставлены транспортом, что мешает не только пешеходам, но и проезду экстренных служб. По словам главы администрации Сиверского поселения Дмитрия Румянцева, парковка также есть у СККЦ «Юбилейный».



предоставлено Михаилом Усачевым

«Идти к воде 100 метров, однако все ленятся. Заужение проезда по Белогорскому шоссе на рассмотрении в ГИБДД, возможно, будут установлены знаки, запрещающие стоянку на обочине на этом участке», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» Румянцев.



Предприниматель и бывший первый замглавы администрации Сиверского Михаил Усачев напоминает о том, что Земельный кодекс предусматривает возможность выкупа взятой у муниципалитета земли за 15% от кадастровой стоимости. Для этого на участках необходимо возвести капитальное строение и зарегистрировать его как собственность.



«Глава администрации заявил: поселение будет богаче на 25 миллионов рублей в год, — рассуждает Усачев. — Но в планы арендатора земли не входит платить два миллиона в месяц. Он сейчас будет прилагать максимум усилий для того, чтобы построить капитальное строение, зарегистрировать его и выкупить участки по льготной цене. Это делается максимум в течение полугода. Выкупив эти участки, он фактически получает монопольное право на пользование подходом к реке. Он построит там парковку, раздевалки, туалеты. Естественно, люди хотят хороший сервис за свои деньги и будут обращаться к нему. А что получит бюджет поселения после выкупа земли? Ничего».



Усачев считает, что проблему можно было решить по-другому, оставив доходы в бюджете поселения и при этом давая и другим предпринимателям заработать. «При таком сильном бюджете местная администрация могла начать благоустраивать эту территорию самостоятельно, как это делается повсеместно, а не сдавать в аренду. Можно ежегодно разыгрывать на аукционах отдельные лоты для нестационарной сезонной торговли и услуг, например для установки платного туалета. Провели туда коммуникации и объявили аукцион на право аренды для нестационарной торговли, — объясняет Усачев. — Хотите зарабатывать на туалете для саперов, вот, пожалуйста, выиграйте право аренды этого земельного участка без предоставления в собственность. Ставьте туалет и зарабатывайте. Потом в следующий год мы опять разыгрываем этот лот и так далее для фудтраков, для раздевалок и прочих сервисных услуг. Поселение на долгие годы было бы обеспечено доходом, который позволил бы дальше развивать и содержать парк на обоих берегах реки Оредеж. Превратить его в жемчужину поселка Сиверский, как сделали в Гатчине и других городах нашей страны».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

