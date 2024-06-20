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    Война на Ближнем Востоке

    «Мы никого не бросим»: Нетаньяху заявил, что армия Израиля не выйдет из сектора Газа, пока не вернет заложников

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    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не выйдет из сектора Газа, пока не вернет всех заложников и не устранит военные и управленческие возможности палестинского движения ХАМАС. Об этом 20 июня заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с родными заложников, погибших в плену ХАМАС.

    «Мы должны вернуть всех, всех 120 заложников, как живых, так и мертвых. Мы никого не бросим», — приводит слова премьера Times of Israel.

    По информации The Jerusalem Post, в командовании ЦАХАЛ считают возможным установить в течение двух недель полный контроль над южной частью сектора Газа.

    Ранее Израиль утвердил план наступления на Ливан и пригрозил «Хезболле» уничтожением.

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    Биньямин НетаньяхуИзраильХАМАСЦАХАЛЗаложники
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