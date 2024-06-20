«Мощный набор индивидуальных и секторальных мер»: Боррель сообщил, что войдет в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС

Постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, который будет направлен на военно-промышленный комплекс РФ, ее финансовый и энергетический сектора, а также будет препятствовать обходу ранее введенных санкций. Об этом 20 июня в своих соцсетях написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



«Мощный набор индивидуальных и секторальных мер», как называет Боррель новый пакет санкций, должен осуществить «подрыв военных усилий России против Украины». В число новых ограничительных мер войдут также индивидуальные санкции против физических лиц и организаций.