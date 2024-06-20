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    «Мощный набор индивидуальных и секторальных мер»: Боррель сообщил, что войдет в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС

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    Постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, который будет направлен на военно-промышленный комплекс РФ, ее финансовый и энергетический сектора, а также будет препятствовать обходу ранее введенных санкций. Об этом 20 июня в своих соцсетях написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Мощный набор индивидуальных и секторальных мер», как называет Боррель новый пакет санкций, должен осуществить «подрыв военных усилий России против Украины». В число новых ограничительных мер войдут также индивидуальные санкции против физических лиц и организаций.

    По информации СМИ, новый пакет может включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа и внесение в «черный список» танкеров, транспортирующих российскую нефть.

    В начале июня минфин США расширил санкционный список в отношении России, добавив в него помимо прочего Московскую биржу.

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