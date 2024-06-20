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    «Делать то, что заставляет понервничать». Выпускник Суворовского училища рассказал, как сдал ЕГЭ на 300 баллов

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    Андрей Кузьмин с мамой Мариной
    Андрей Кузьмин с мамой МаринойФото: Мариной Кузьминой
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    Выпускник Суворовского училища Андрей Кузьмин получил 300 баллов за ЕГЭ. Он сдал на максимум русский язык, математику и физику. Пока в Петербурге подведены результаты не всех экзаменов и суворовец остается единственным выпускником с наивысшем результатом. В прошлом году трехсобалльников в городе не было вовсем. Андрей рассказал «Фонтанке», зачем тренировать стрессоустойчивость перед ЕГЭ и почему важно сделать выбор экзамена заранее.

    — Андрей, почему выбрали физику? Это не самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ.

    — Физика легче мне дается, чем оставшиеся предметы. По русскому было тяжело готовиться, тестовая часть мне всегда казалась какой-то сложной. По математике была достаточно спокойная подготовка.

    — Вы как-то специально готовились к экзаменам, была возможность, например, заниматься с репетитором?

    — Нет, репетиторов у нас не было. Но ведущие преподаватели в наше свободное время до 6–7 вечера дополнительно с нами занимались. Каждый день были организованы дополнительные уроки и я ходил на физику, математику и русский.

    — Когда вы определились, что будете сдавать физику по выбору?

    — Ещё в 9-м классе. Я тогда сдавал ОГЭ по информатике, физике, русскому и математике. Физика мне там больше понравилась, чем информатика, и поэтому я усерднее ей занимался. С информатикой не всегда что-то получалось, с физикой все было проще и легче. Я участвовал в олимпиаде ВОЕНМЕХа по физике и стал призером на районной олимпиаде в этом году.

    — Какие у вас ощущения от профильной математики, говорят, в этом году был достаточно легкий вариант?

    — Согласен полностью. Все оказалось легче, чем ожидал, кроме задачи с параметром. Если честно, такую задачу видел первый раз, но и она не показалась сильно сложной. Чтобы получить 100 баллов, можно допустить две ошибки, но у меня не было ошибок и все на максимум.

    — Определились, куда будете поступать?

    — В Политех, либо на прикладную математику-информатику, либо на информационные технологии.

    — Не собираетесь связывать свою жизнь с военной сферой?

    — Не планирую. У меня отец Суворовское окончил, потом старший брат. Я тоже пошел в Суворовское. Так получилось.

    — Чем вы любите заниматься в свободное от учебы время?

    — Я увлекаюсь спортивным ориентированием. Являюсь кандидатом в мастера спорта. Правда, пока готовился к ЕГЭ ни в каких соревнованиях не участвовал.

    — Какие бы вы дали советам будущим выпускникам?

    — Контролировать время занятий и отдыха. Усердно заниматься и не оставлять отдыха своему организму — это плохо. Также надо стрессоустойчивость тренировать, писать олимпиады, делать что-то такое, что заставляет понервничать. Чтобы на ЕГЭ все было спокойно и без проблем. И главное учиться. Забыть обо всем и учиться.

    В 2022 году петербургская выпускница прошла через апелляцию и отстояла свои 300 баллов. Интервью с ней, читайте на «Фонтанке».

    Лена Ваганова, «Фонтанка.ру».

    Андрей Кузьмин с мамой Мариной
    Андрей Кузьмин с мамой МаринойФото: Мариной Кузьминой

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