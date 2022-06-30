«К экзамену я уже не надеялась». Петербургская 300-балльница — о том, как пройти апелляцию на ЕГЭ и добиться своего

Анастасия Карандашева первой среди петербургских выпускников 2022 года сдала ЕГЭ на 300 баллов. Она получила максимальные оценки по русскому языку, литературе и профильной математике

Фото: семейный архив Поделиться Поделиться





Выпускница 150-го лицея рассказала «Фонтанке», как отстояла в апелляции два балла, можно ли подготовиться к экзаменам без репетитора и почему важно не ставить себе рамок.

— Вы ожидали такого высокого результата за экзамены?

— Я надеялась на это в самом начале, когда только начинала готовиться. Но чем больше готовилась, тем больше мне казалось, что я ничего не знаю. К самому экзамену я уже даже не надеялась. Результат для меня стал неожиданностью и большой радостью.



Я сдавала четыре ЕГЭ, ещё жду результаты по информатике. Там 100 баллов не будет, потому что я точно не решила одну задачку. Могла ещё где-нибудь ошибиться.



— Прочему такой выбор предметов, всё-таки литература и математика — совершенно разные области?

— Я собираюсь поступать в ИТМО, на специальность «Компьютерные технологии в дизайне». Туда нужны информатика и математика. Во все остальные вузы, как правило, на дизайн требуется русский язык, литература и вступительные испытания по живописи, рисунку и композиции. На случай, если я не поступлю в ИТМО, мне нужна литература.



На самом деле, литература и математика — два моих любимых предмета, поэтому было очень интересно к ним готовиться.

— Когда вы начали готовиться к ЕГЭ?

— До декабря я готовилась не очень регулярно. В январе поняла, что ЕГЭ уже близко и нужно начинать готовиться серьёзно. Все каникулы просидела за подготовкой, потом занималась всё свободное время: и в школе на переменах, и утром, и вечером. Вторая половина года была очень напряжённой.

В первой половине года я ещё ходила в Академию талантов на занятия по дизайну. Но в декабре-январе перестала, решила, что нужно больше времени посвятить подготовке к ЕГЭ.



— Что было самым сложным при подготовке?

— Сложнее всего было готовиться к математике. Много разных задач, которые тяжело решать. Можно сидеть час и не додуматься до решения. К информатике мне было сложно готовиться, потому что там задачи похожи друг на друга. Не очень интересно их решать одну за другой.

— По профильной математике можно решить не все задания, но получить 100 баллов. Как у вас сложилась эта работа?

— Я решила все задания на экзамене, но одно из заданий не было засчитано. У меня нет двух первичных баллов, а сначала не было трёх. Результат был 98 баллов, не хватало одного первичного до 100 баллов. Я отправила решение своим учителям по математике. Они посмотрели, мы решили, что можно попробовать сходить на апелляцию. Мне добавили один первичный балл за задачу, которая ранее не была засчитана. Но у меня всё-таки нет двух первичных баллов, то есть не всё идеально.



— По какому заданию вы апеллировали?

— Последнее, 18-е задание. Мне не засчитали пункт «б» и пункт «в». В пункте «б», как выяснилось, решение было правильное, но я написала вместо 243 — 237. Причем было абсолютно логично, что там число 243. Я была уверена, что оно там написано, до тех пор, пока мне на это не указали. Когда я пришла на апелляцию, мне это засчитали как описку и решили, что не будут снимать балл. На математике все ответы могут быть правильными, но эксперта может не устроить доказательство.



— По литературе наверняка надо было много прочитать, с этим не было проблем?

— У меня прекрасный преподаватель литературы в школе, мне всегда нравились её уроки, поэтому большинство книг, которые есть в программе, я читала, когда мы их проходили. В этом году я перечитывала только отдельные произведения, которые разбирались давно. В этом плане мне повезло, не так много пришлось читать, как ребятам, которые с нуля готовились к литературе.

— Есть мнение, что выпускникам этого года было сложно сдавать ЕГЭ, так как они пропустили ОГЭ в 9-м классе из-за пандемии. Вы с этим согласны?



— Я считаю, что на дистанционке знания усваивались не так хорошо. Не хватало уроков, объяснений учителя. Дистанционка — это такое время, когда кто хотел, тот продолжал учиться, а кто не хотел, тот не учился.

А насчет ЕГЭ — было сложно, потому что непонятно, как это проходит. Первый экзамен был по литературе: непонятно, что делать, куда идти, что можно, что нельзя. Из-за этого присутствовало волнение. С опытом ОГЭ этого бы, вероятнее всего, не было. Не могу сказать, что это как-то сильно на меня давило или повлияло на мой результат.



— Почему выбрали специальность «Компьютерные технологии в дизайне»?

— Мне нравится дизайн, и я бы хотела, чтобы моя деятельность была связана не только с ним, но и с современными технологиями. Я даже задумывалась над дизайном виртуальных миров, дополненной реальности. И мне кажется, что именно в ИТМО обучение будет именно таким, каким мне хотелось бы его видеть.

— На ваш взгляд, можно ли сдать ЕГЭ на 100 баллов, готовясь только в школе?

— Если ученик готов самостоятельно дома заниматься, думаю, что можно. В интернете много разборов задач. В онлайн-школе мне было проще потому, что план освоения материала составлен заранее.



— Что бы вы посоветовали выпускникам следующего года?

— Готовиться заранее и не останавливаться на достигнутом, не ставить себе каких-то рамок. Браться за все задания. Пытаться их решать и, конечно, больше времени уделять подготовке, потому что, мне кажется, это того стоит. Лучше годик позаниматься и поступить, если есть такое желание, чем погулять и упустить свой шанс.



Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»