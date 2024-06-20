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    Экс-полицейского осудили на шесть лет за посредничество в передаче взятки в 500 тысяч рублей

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    Бывшему оперуполномоченному уголовного розыска 8 отдела полиции УМВД России по Кировскому району дали 6 лет за посредничество во взяточничестве — суд признал его виновным по части 3 статьи 291.1 УК РФ. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

    Как выяснило следствие, оперуполномоченный Дмитрий Хонин в качестве посредника пообещал передать деньги сотрудникам 74 отдела полиции УМВД России по Красносельскому району. Прокуратура сообщает, что взятка предназначалась за вынесение незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

    Передача денег проводилась в рамках оперативно-розыскного мероприятия на Пулковском шоссе. На заправочной станции «взяткодатель» передал Хонину 15 тыс. рублей, а также муляж денежных средств в размере 485 тыс. рублей. Сотрудники УСБ ГУ МВД задержали получателя «куклы».

    Дмитрию Хонину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на 3 года. Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение этому по уголовному делу.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как под домашний арест по делу о взятке в 1,8 млн рублей отправили начальника одного из отделов УБК петербургского главка полиции.

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