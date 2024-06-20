Экс-полицейского осудили на шесть лет за посредничество в передаче взятки в 500 тысяч рублей

Бывшему оперуполномоченному уголовного розыска 8 отдела полиции УМВД России по Кировскому району дали 6 лет за посредничество во взяточничестве — суд признал его виновным по части 3 статьи 291.1 УК РФ. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.



Как выяснило следствие, оперуполномоченный Дмитрий Хонин в качестве посредника пообещал передать деньги сотрудникам 74 отдела полиции УМВД России по Красносельскому району. Прокуратура сообщает, что взятка предназначалась за вынесение незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.