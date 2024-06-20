Жительнице Петербурга, выбросившей дворняжку с 18-го этажа, назначили исправительные работы

Суд вынес приговор жительнице Красносельского района Петербурга Ирине Нишуковой, выбросившей щенка с балкона 18-го этажа в ноябре 2023 года. Женщине назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.
О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга 20 июня. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель. Известно, что в момент совершения преступления петербурженка была пьяна.
Ирина Нишукова устала ухаживать за дворняжкой Милой, которую нашла на сайте бесплатных объявлений. Женщина решила избавиться от щенка таким жестоким способом.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как житель Выборгского района Петербурга выбросил свою собаку с третьего этажа, предварительно избив. За это мужчине назначили трудотерапию.