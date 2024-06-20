    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, зап

    754мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd82.63eur89.09

    Жительнице Петербурга, выбросившей дворняжку с 18-го этажа, назначили исправительные работы

    358
    обсудить

    Суд вынес приговор жительнице Красносельского района Петербурга Ирине Нишуковой, выбросившей щенка с балкона 18-го этажа в ноябре 2023 года. Женщине назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.

    О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга 20 июня. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель. Известно, что в момент совершения преступления петербурженка была пьяна.

    Ирина Нишукова устала ухаживать за дворняжкой Милой, которую нашла на сайте бесплатных объявлений. Женщина решила избавиться от щенка таким жестоким способом.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как житель Выборгского района Петербурга выбросил свою собаку с третьего этажа, предварительно избив. За это мужчине назначили трудотерапию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close