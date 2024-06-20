Жительнице Петербурга, выбросившей дворняжку с 18-го этажа, назначили исправительные работы

Суд вынес приговор жительнице Красносельского района Петербурга Ирине Нишуковой, выбросившей щенка с балкона 18-го этажа в ноябре 2023 года. Женщине назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.

О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга 20 июня. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель. Известно, что в момент совершения преступления петербурженка была пьяна.

Ирина Нишукова устала ухаживать за дворняжкой Милой, которую нашла на сайте бесплатных объявлений. Женщина решила избавиться от щенка таким жестоким способом.