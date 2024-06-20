Госдума приняла в первом чтении проект о повышении индексации военных пенсий

Депутаты Госдумы 20 июня в первом чтении приняли законопроект об индексации военных пенсий с 1 октября. Размер установили исходя из прогноза социально-экономического развития России в 2024 году.
Как сообщает РИА Новости, пенсионная выплата будет проиндексирована на 5,1%. Ранее планировалось проиндексировать выплату на 4,5%, но цифры скорректировали с учетом прогноза инфляции.
Индексация коснется пенсионеров, служивших в полиции, бывших пожарных, надзирателей, приставов и других силовиков. Всего около 3 миллионов человек.
«В 2023 году средний размер пенсии военных пенсионеров был около 42 тысяч рублей. Выплата будет проиндексирована на 5,1% c учетом прогноза инфляции», — сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс. Они могут вступить в силу с 1 января 2025 года.