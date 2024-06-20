Госдума приняла в первом чтении проект о повышении индексации военных пенсий

Депутаты Госдумы 20 июня в первом чтении приняли законопроект об индексации военных пенсий с 1 октября. Размер установили исходя из прогноза социально-экономического развития России в 2024 году.

Как сообщает РИА Новости, пенсионная выплата будет проиндексирована на 5,1%. Ранее планировалось проиндексировать выплату на 4,5%, но цифры скорректировали с учетом прогноза инфляции.

Индексация коснется пенсионеров, служивших в полиции, бывших пожарных, надзирателей, приставов и других силовиков. Всего около 3 миллионов человек.