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    Госдума РФ приняла в I чтении поправки в Налоговый кодекс

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    Госдума России приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс. Об этом 20 июня сообщают ТАСС и РИА Новости. Речь о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что 30 мая правительство России одобрило пакет законопроектов Минфина, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

    Новелла, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2025 года. Суть перемен: появится разница налогообложения в зависимости от доходов: для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка останется на прежнем уровне 13%, при доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%, от 5 до 20 миллионов — 18%, а свыше 50 миллионов рублей в год — 22%.

    Предложенные Минфином налоговые изменения должны дать бюджетной системе порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году.

    Ранее «Фонтанка» вместе с экспертами разбиралась, как повышение налогов может повлиять на экономику Петербурга, на который приходится 6% от всех налоговых платежей в стране.

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