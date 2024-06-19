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    По песням Александра Розенбаума поставят мюзикл, изобретя «мультивселенную»

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    Мюзикл по песням барда Александра Розенбаума будет поставлен на сцене Московского театра эстрады, премьера пройдет осенью 2025 года. Об этом сообщили 19 июня в пресс-службе «Яндекс Афиши», которая вместе с медиагруппой «Красный квадрат» (выпускает передачи «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», «Голос») стала партнером проекта.

    Режиссер и автор сценария нового проекта — Михаил Миронов. Создатели мюзикла обещают изобрести «мультивселенную героев и смыслов», интересную людям разных возрастов, добавляя, что «сюжетные линии будут переплетаться с хитами и не известными широкой аудитории композициями Александра Розенбаума».

    Сам Александр Розенбаум охарактеризовал решение о создании мюзикла по его песням как «важное событие», о котором он «давно мечтал».

    «Мои песни достаточно драматургичные. Я стараюсь рисовать картины жизни человека, людей в самых разных сферах человеческого существования. Разные характеры. И все это, конечно, возможно поставить на сцене или снять кино», — сказал певец.

    Одновременно 19 июня «Яндекс» сообщил, что инвестирует более 100 млрд рублей в развитие креативной индустрии с 2024 по 2025 год — деньги пойдут на фильмы, сериалы, музыку и книги.

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