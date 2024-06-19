Драконовские меры: почему в Вестеросе не так интересно, как хотелось бы?

Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Поделиться Поделиться





На канале HBO стартовал второй сезон «Дома дракона» по книгам Джорджа Р. Р. Мартина. Каким стало возвращение в Вестерос, рассказывает корреспондент «Фонтанки».

В заставке к первому сезону нам показывали механическую головоломку с замками и гербами — как в «Игре престолов». На этот раз интро изменили: перед нами сам собою ткущийся гобелен, в котором проглядывают замки, драконы, трон, составленный из мечей, знакомые лица. Вместо краски на нём словно проступают пятна крови. Будто бы что-то более архаичное, напоминающее о переплетении нитей судьбы, которую прядут мойры или норны…



А вот музыка давно знакомая: те же тревожные струнные композитора Рамина Джавади, что сопровождали интро к «Игре престолов» в течение восьми лет. Они же стали темой к «Дому дракона», напоминая, что мы снова прибываем на берега того же Вестероса. Правда, на двести лет раньше.

Наверное, стоит напомнить, чем кончился первый сезон. После смерти неплохого, но нерешительного короля Визериса (Пэдди Консидайн) Таргариена страна оказалась перед династическим кризисом. О своём праве на Железный трон заявила старшая дочь короля, принцесса Рейнира (Эмма Д’Арси), объявленная наследницей, и сын от второго брака, принц Эйегон (Том Глинн-Карни), который упирал на традицию передачи власти по мужской линии. На самом деле за спиной слабовольного Эйегона стояли его мать и дед, амбициозные Алисент и Отто Хайтауэры (Рис Эванс). Фракции «Зелёных» и «Чёрных» поддержали своих претендентов. Последней каплей стало случайное убийство сына Рейниры, принца Люцериса (Эллиот Грихолт), отпрыском Алисент, принцем Эймондом (Юэн Митчелл). После этого гражданская война стала неизбежна.



Второй сезон стартует с того же места: будто и не расставались. Правда, чтоб сообразить сейчас, два года спустя, кто все эти люди с похожими именами на «Э-» и одинаковыми обесцвеченными прическами, зрителю придется поднапрячь память или залезть в Википедию. В «Игре престолов» трудно было спутать слегка отмороженных Старков с гламурными Ланнистерами; тут же все эти разборки альбиносов напоминают драку десятка ведьмаков Геральтов.



Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Фото: кадр из сериала «Дом дракона» Поделиться Поделиться





Ничего, разберёмся. С «Черными» все просто: они в шоке. Рейнира в первом эпизоде лишь оплакивает сына и мечтает отомстить Эймонду. Её муж, Деймон (Мэтт Смит), пытается в своей оригинальной манере переломить повестку максимально жестоко и брутально. Получится еще хуже, чем он думал.

Про «Зеленых» мы узнаем куда больше, и вообще действие в основном разворачивается при их дворе: Алисент тоже переживает из-за погибшего Люцериса и ставит за упокой души принца свечечку в храме. Всё-таки они с Рейнирой были подругами. Конечно, это ничему не поможет. Её сын, король Эйегон, напоминает Джоффри из «Игры престолов» своей взбалмошностью и избалованностью, принимает дурацкие решения, пьёт с дружками прямо в царском помещении и бесит министров, но хотя бы не садист. Карьерным ростом занимаются рыцарь Кристон Коль (Фабьен Франкель) и советник Ларис Стронг (Мэттью Нихэм): один через постель королевы-консорта, другой через интриги и пытки. Дед Алисент, Отто Хайтауэр, самый умный здесь человек, закатывает глаза и явно предчувствует, что с такой командой дело дрянь и войны не избежать, причем с использованием драконов — местного аналога ядерного оружия. Конечно, так и будет: не зря же эта гражданская война получила в Вестеросе название «Пляски драконов». И конечно, всем зрителям этого хочется: больше драконов, больше битв, интриг, секса и подлых ударов в спину. Радует, что в огромном бюджете второго сезона выделена отдельная статья расходов на отрубленные головы. Но это ладно, а вот тот факт, что, по словам Оливии Кук, из сериала выкинули «чертовски грязную» сексуальную сцену, расстраивает. Не за такой Вестерос мы голосовали когда-то.



Ещё печально, что команду создателей покинул превосходный режиссер Мигель Сапочник, ещё в «Игре престолов» снявший одни из лучших эпизодов. И первый эпизод нового сезона как раз наводит на невеселые подозрения: действие никак не понесётся галопом, а кульминационный момент в финале, который должен бы ужаснуть зрителя, оставляет, скорее, ощущение неловкости. «Дом дракона» и так хронически страдает неповоротливостью сюжета: весь первый сезон был не слишком-то богат на яркие события, только объяснил, из-за чего начнётся сыр-бор, и расставил все фишки по местам. Но ничего, стали смотреть, даже болеть за разные «команды».



Сердечки поклонников были ранены нелепым финалом «Игры престолов» с его идиотскими мелодраматическими ходами и роялями в кустах. Мир Мартина любят совсем за другое. В нём можно порассуждать о политике, о морали, об истории — о серьезных, в общем, вещах — в увлекательном формате фэнтези. И «Дом дракона» вроде бы вернул публике эту бодрую мясорубку с характерным юморком и кровищей (плюс нельзя оторваться от созерцания всеобщего любимца Мэтта Смита). Просто превращать это в конспект билетов по вымышленной истории — тоже не стоит. Посмотрим, устоит ли «Дом дракона» на этот раз.



Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»

