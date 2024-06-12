    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Сильный дождь

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.02eur95.74

    Гендиректора ЧЭМК арестовали по делу о педофилии

    1527
    4 комментария

    Центральный районный суд арестовал генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского по обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетними. Об этом 12 июня сообщает 72.RU.

    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Ходоровский проведет в СИЗО минимум два месяца — его отправили под стражу до 10 августа 2024 года.

    Наталья Лапцевич / 74.ru

    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным издания, в уголовном деле фигурируют как минимум две несовершеннолетние девочки. Одной из них уже есть 16 лет, другой — нет. Следствие полагает, что первая оказывала гендиректору ЧЭМК сексуальные услуги за денежное вознаграждение, со второй он совершал развратные действия. С девушками Ходоровского предположительно свела его предыдущая пассия, более взрослая. Она проходит по уголовному делу в качестве соучастницы. Ее также доставили в суд.

    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает со ссылкой на источник 72.RU , девушка якобы сама некоторое время находилась в отношениях с Ходоровским, а потом стала посредницей.

    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Предположительно, обвинение предъявлено сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе — о незаконном обороте порнографии. Знакомые со следствием источники издания указывают на то, что в телефоне Ходоровского было найдено «немало соответствующего контента».

    Согласно части 4 статьи 135 УК РФ (действия сексуального характера с участием группы лиц), возможно наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. Статья 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) предусматривает различные наказания, начиная от обязательных работ и до 4 лет лишения свободы. В свою очередь, статья 242 УК РФ (незаконное производство и оборот порнографических материалов) подразумевает штраф в размере от 100 тысяч рублей или лишение свободы до 6 лет.

    Наталья Лапцевич / 74.ru

    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    72-летнего Павла Ходоровского задержали накануне. Он управляет ЧЭМК с 2001 года. Его отец всю жизнь проработал на ЧЭМК.

    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru
    Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧЭМКПавел Ходоровский
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close