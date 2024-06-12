Гендиректора ЧЭМК арестовали по делу о педофилии

Центральный районный суд арестовал генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского по обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетними. Об этом 12 июня сообщает 72.RU.

Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru Поделиться Поделиться





Ходоровский проведет в СИЗО минимум два месяца — его отправили под стражу до 10 августа 2024 года.



Наталья Лапцевич / 74.ru

Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru Поделиться Поделиться





Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru Поделиться Поделиться





Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru Поделиться Поделиться





По данным издания, в уголовном деле фигурируют как минимум две несовершеннолетние девочки. Одной из них уже есть 16 лет, другой — нет. Следствие полагает, что первая оказывала гендиректору ЧЭМК сексуальные услуги за денежное вознаграждение, со второй он совершал развратные действия. С девушками Ходоровского предположительно свела его предыдущая пассия, более взрослая. Она проходит по уголовному делу в качестве соучастницы. Ее также доставили в суд.

Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru Поделиться Поделиться





Как сообщает со ссылкой на источник 72.RU , девушка якобы сама некоторое время находилась в отношениях с Ходоровским, а потом стала посредницей.

Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru Поделиться Поделиться





Предположительно, обвинение предъявлено сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе — о незаконном обороте порнографии. Знакомые со следствием источники издания указывают на то, что в телефоне Ходоровского было найдено «немало соответствующего контента».

Согласно части 4 статьи 135 УК РФ (действия сексуального характера с участием группы лиц), возможно наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. Статья 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) предусматривает различные наказания, начиная от обязательных работ и до 4 лет лишения свободы. В свою очередь, статья 242 УК РФ (незаконное производство и оборот порнографических материалов) подразумевает штраф в размере от 100 тысяч рублей или лишение свободы до 6 лет.

Наталья Лапцевич / 74.ru

Фото: Наталья Лапцевич / 74.ru Поделиться Поделиться





72-летнего Павла Ходоровского задержали накануне. Он управляет ЧЭМК с 2001 года. Его отец всю жизнь проработал на ЧЭМК.