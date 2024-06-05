В селе Курской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона

В Курской области при атаке дрона пострадал человек. Об этом 5 июня в своем телеграм-канале сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.



БПЛА атаковал грузовик в селе Гордеевка Кореневского района. Ранен водитель автомобиля — житель Брянской области. Мужчину госпитализировали в Рыльскую районную больницу. С пострадавшим работают медики.



«Автомобиль получил значительные повреждения», — уточнил Алексей Смирнов.



Ранее в приграничной деревне Городище Курской области беспилотник упал на автомобиль коммунального предприятия. Один из сотрудников, находящийся внутри, скончался от полученных травм. Еще одного человека тогда госпитализировали с осколочными ранениями.

