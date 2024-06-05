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    В селе Курской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона

    883
    2 комментария

    В Курской области при атаке дрона пострадал человек. Об этом 5 июня в своем телеграм-канале сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    БПЛА атаковал грузовик в селе Гордеевка Кореневского района. Ранен водитель автомобиля — житель Брянской области. Мужчину госпитализировали в Рыльскую районную больницу. С пострадавшим работают медики.


    «Автомобиль получил значительные повреждения», — уточнил Алексей Смирнов.

    Ранее в приграничной деревне Городище Курской области беспилотник упал на автомобиль коммунального предприятия. Один из сотрудников, находящийся внутри, скончался от полученных травм. Еще одного человека тогда госпитализировали с осколочными ранениями.

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    БПЛАКурская областьАлексей Смирнов
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Огромная польза!05 Июн 2024 в 13:37
    А что, на грузовике мангала не было?!
    +3−0
    26592706605 Июн 2024 в 13:26
    833-я страница Плана.........
    +1−0
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