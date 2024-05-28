В Москве приговорили к пожизненному «черного риелтора», который травил пенсионеров ради квартир

Московский городской суд назначил сроки группе черных риелторов, которые травили пенсионеров лекарствами, чтобы завладеть их квартирами. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
К пожизненному заключению приговорили Ивана Горба, который совершил убийство вместе с соучастниками из корыстных побуждений. Выяснилось, что преступники выкладывали объявления, в которых предлагали заключить договор ренты и пожизненного содержания с иждивением, чтобы привлечь внимание одиноких стариков.
Участники группы решили, что регулярное употребление сильнодействующих препаратов пожилыми людьми без соответствующих медицинских назначений, с учетом возраста и состояния здоровья потерпевших, должно было приводить к их смерти и ускорить ее наступление под видом смерти, наступившей от естественных причин, уточнили в суде.
Факт смерти владельцев квартир позволял злоумышленникам избавиться от обременений имущества, указанного в договоре ренты или договоре пожизненного содержания с иждивением. В итоге группа черных риелторов могла использовать имущество по своему усмотрению.
Иван Горб признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и убийстве (пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК). Он получил пожизненный срок.
Соучастница Светлана Данилова приговорена к 24 годам. Яна Паршина, Ольга Троезубова и Инна Меликян получили от 10 до 16 лет.