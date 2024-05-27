В Красном Селе пенсионер попытался перебежать дорогу, но остался в крови на асфальте. Видео

Авария случилась у дома 46 по улице Свободы. 65-летний водитель «Ауди» сбил пожилого мужчину вне зоны пешеходного пешехода.

В Красном Селе пожилой мужчина попал под машину, пытаясь перебежать проезжую часть в неположенном месте. Его госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 27 мая.

Признаков алкогольного опьянения у автомобилиста не выявлено, он был отпущен с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Судя по кадрам с камер уличного видеонаблюдения в телеграм-канале «Мегаполис», мужчина резко выбежал на проезжую часть перед проезжающим автомобилем. От удара пешеход отлетел на дорогу, у машины оказалось разбито лобовое стекло.

«Называйте все своими именами — не сбили, а кинулся под машину вне зоны ПП», — написали в комментариях под видео.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее «Фонтанка» писала о ДТП с участием ребенка в Приморском районе Петербурга. 13-летний мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода вместе с матерью, когда его сбил легковой автомобиль.

