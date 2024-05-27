    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, сев

    767мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur97.1

    В Красном Селе пенсионер попытался перебежать дорогу, но остался в крови на асфальте. Видео

    2767
    11 комментариев

    В Красном Селе пожилой мужчина попал под машину, пытаясь перебежать проезжую часть в неположенном месте. Его госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 27 мая.

    Авария случилась у дома 46 по улице Свободы. 65-летний водитель «Ауди» сбил пожилого мужчину вне зоны пешеходного пешехода.

    Признаков алкогольного опьянения у автомобилиста не выявлено, он был отпущен с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер.

    Судя по кадрам с камер уличного видеонаблюдения в телеграм-канале «Мегаполис», мужчина резко выбежал на проезжую часть перед проезжающим автомобилем. От удара пешеход отлетел на дорогу, у машины оказалось разбито лобовое стекло.

    «Называйте все своими именами — не сбили, а кинулся под машину вне зоны ПП», — написали в комментариях под видео.
    Другие подробности произошедшего устанавливаются.

    Ранее «Фонтанка» писала о ДТП с участием ребенка в Приморском районе Петербурга. 13-летний мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода вместе с матерью, когда его сбил легковой автомобиль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПКрасное СелоПенсионер
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close