ДТП-загадка в садоводстве под Петербургом. Пострадал мальчик, которому недавно исполнилось 8 лет

Восьмилетний мальчик пострадал в результате ДТП с квадроциклом во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 мая.
ДТП произошло 26 мая около 17 часов в СНТ «Родничковое» на Бирюлинской улице. По предварительным данным, неустановленный водитель квадроцикла Wels 150 не справился с управлением, в результате этого пассажир упал на дорогу. Пассажир — мальчик, которому 8 лет исполнилось за пару дней до аварии. По предварительной информации, после падения ребёнок был без сознания, в больницу во Всеволожске его увезли в тяжёлом состоянии с травмами головы и таза.
Возбуждено административное производство по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Следственное управление УМВД по Всеволожскому району проводит проверку.