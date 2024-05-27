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    Мопедист разбился о столб в Красном Селе. ГИБДД он успел примелькаться

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    Более семи сотен ДТП произошло в Петербурге за минувшие выходные и пятницу. В Красносельском районе города погиб мопедист. За прошлый год он успел лишиться прав и еще раз попасться ГИБДД.

    В 4:50 26 мая у дома 8 по улице Дружбы в Красном Селе 42-летний житель Петербурга на мопеде Sym Orbit 50 съехал в кювет и врезался в столб, стало известно «Фонтанке» 27 мая. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.

    По факту произошедшего ведется проверка. Известно, что погибший был лишен водительских прав на 18 месяцев в апреле 2023 года. Также мужчина был под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом о повторной «пьяной» езде: он попался ГИБДД в пьяном виде за рулем все того же мопеда уже в сентябре минувшего года.

    По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, всего с 24 по 26 мая в Петербурге зафиксировали 776 ДТП. Пострадавшие были в 27 случаях. Травмы получили 28 человек, включая троих детей. Два человека погибли. В Ленобласти за три дня произошло 200 аварий, из которых 23 были с пострадавшими. В них получили травмы 27 человек, в том числе четверо детей. Еще один человек погиб.

    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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