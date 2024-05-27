Мопедист разбился о столб в Красном Селе. ГИБДД он успел примелькаться

Более семи сотен ДТП произошло в Петербурге за минувшие выходные и пятницу. В Красносельском районе города погиб мопедист. За прошлый год он успел лишиться прав и еще раз попасться ГИБДД.



В 4:50 26 мая у дома 8 по улице Дружбы в Красном Селе 42-летний житель Петербурга на мопеде Sym Orbit 50 съехал в кювет и врезался в столб, стало известно «Фонтанке» 27 мая. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.

По факту произошедшего ведется проверка. Известно, что погибший был лишен водительских прав на 18 месяцев в апреле 2023 года. Также мужчина был под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом о повторной «пьяной» езде: он попался ГИБДД в пьяном виде за рулем все того же мопеда уже в сентябре минувшего года.