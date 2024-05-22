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    Новый обстрел Белгородской области: есть погибший и раненый

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    В Борисовском районе Белгородской области утром 22 мая несколько воздушных целей сбиты на подлете к селу Беленькое. Есть погибший и пострадавший. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.


    Погибший — мирный житель, мужчина, у него были множественные осколочные ранения. Ещё один пострадавший в селе — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами лица и руки, ушибами ног. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести, лечить его будут в городское больницы №2 Белгорода.


    На территории села повреждены четыре частных дома (выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы), три производственные площади, четыре легковых автомобиля и линия электропередачи.

    Ночью в области беспилотник был сбит над городом Старый Оскол, повреждения получили дома и машина. Утром атаке БПЛА подвергся электропоезд Белгород — Наумовка. В этих двух случаях никто не пострадал. Затем в Шебекинском городском округе ранения получила женщина.

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