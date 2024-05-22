Под атаку БПЛА в Белгородской области попал поезд

Утром 22 мая в Белгородской области на участке железной дороги Белгород — Наумовка электропоезд подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.



Пассажиров в поезде не было, никто не пострадал. Повреждены пути и контактная сеть. Движение электричек приостановлено. При необходимости для пассажиров запустят дополнительный автобус.



Ночью беспилотник был сбит над городом Старый Оскол. Люди не пострадали. Обломки аппарата упали на два частных дома, повреждены фасады и один автомобиль.



По данным Минобороны, ночью дежурные средства ПВО уничтожили три БПЛА самолетного типа в Белгородской области и один в Калужской. «По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал калужский губернатор Владислав Шапша. Около 06:40 ПВО ликвидировала шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.