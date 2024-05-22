Слепые осколочные ранения. При атаке на Шебекино пострадала женщина

В результате новой атаки на Белгородскую область утром 22 мая пострадал один человек. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — пишет он.
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Пострадала, по предварительный данным, одна женщина, мирная жительница. У неё слепые осколочные ранения руки и ноги, её везут в больницу
ПВО в Белгородской области работает с ночи. Ночью беспилотник был сбит над городом Старый Оскол, повреждения получили дома и машина. Утром атаке БПЛА подвергся электропоезд Белгород — Наумовка. Никто не пострадал.