Слепые осколочные ранения. При атаке на Шебекино пострадала женщина

В результате новой атаки на Белгородскую область утром 22 мая пострадал один человек. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.



«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу», — пишет он.



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