В честь Дня Победы телебашня в Петербурге запустила «салюты» и окрасилась в цвета георгиевской ленты

Телебашня на Аптекарском острове в Петербурге в честь Дня Победы с помощью подсветки запустила символические салюты и окрасилась в цвета георгиевской ленты, передает корреспондент «Фонтанки» 9 мая.

Настоящий праздничный салют прогремит в Петербурге в 22:00. «Фонтанка» рассказывала о главных мероприятиях, которые пройдут в городе в День Победы.





Кроме того, в центре города в майские выходные будут перекрывать дороги из-за праздничных мероприятий. Подробнее о перекрытиях можно прочитать здесь.

