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    В честь Дня Победы телебашня в Петербурге запустила «салюты» и окрасилась в цвета георгиевской ленты

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    Телебашня на Аптекарском острове в Петербурге в честь Дня Победы с помощью подсветки запустила символические салюты и окрасилась в цвета георгиевской ленты, передает корреспондент «Фонтанки» 9 мая.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Настоящий праздничный салют прогремит в Петербурге в 22:00. «Фонтанка» рассказывала о главных мероприятиях, которые пройдут в городе в День Победы.


    Кроме того, в центре города в майские выходные будут перекрывать дороги из-за праздничных мероприятий. Подробнее о перекрытиях можно прочитать здесь.

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