В честь Дня Победы телебашня в Петербурге запустила «салюты» и окрасилась в цвета георгиевской ленты

Телебашня на Аптекарском острове в Петербурге в честь Дня Победы с помощью подсветки запустила символические салюты и окрасилась в цвета георгиевской ленты, передает корреспондент «Фонтанки» 9 мая.
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Телебашня на Аптекарском острове в Петербурге в честь Дня Победы с помощью подсветки запустила символические салюты и окрасилась в цвета георгиевской ленты, передает корреспондент «Фонтанки» 9 мая.
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