Нерпы Крошик и Шлиссик начали нестандартную подготовку к лету

Главные ластоногие петербуржцы — нерпы Крошик и Шлиссик — закончили весеннюю линьку. Теперь они намерены восстанавливать утраченные формы к лету. Подробности рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы» в воскресенье, 5 мая.
Естественный процесс дался ластоногим непросто. Сложнее всего линьку перенес Крошик: он не ел больше месяца, очень сильно похудел. Зато теперь у него новое «чёрное меховое пальто» и «модная причесочка». А вот у второго обитателя центра всё прошло благоприятнее.
«Крошик и Шлиссик закончили линьку и снова откармливают свои красивые толстые бока вкусной селедкой», — говорится в сообщении.
Специалисты также поделились новостью о спасении еще одного тюлененка. Одинокого малыша нашли в Волховском районе Ленобласти, после чего передали на попечение в Фонд.
«Пасхального тюленчика уже доставили нам из посёлка Паша», — сообщили в центре.
Ранее «Фонтанка» писала о спасении маленькой нерпы, которую нашли на берегу Финского залива. Ластоногая ползла по дороге в сторону леса, ей грозила гибель.