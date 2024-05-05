«Скоро будут мастер-классы по кунг-фу». Посмотрите на тренировку панды Катюши

В одном из вольеров Московского зоопарка утро праздника Светлой Пасхи началось активно. На месте не сидит панда Катюша, это воскресенье, 5 мая, она начала с экстремальной зарядки.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
«А это совсем смелый шаг, Катюша прошла под бревном, спустилась на уровень ниже», — написала под видео директор зоопарка Светлана Акулова. Судя по кадрам, проходить лесенку с препятствиями малышка решила самостоятельно. Мамы Диндин рядом не видно.
«Наша храбрая девочка! Скоро будут мастер-классы по кунг-фу на открытом воздухе от малышки. До чего хороша ты, Катюша!» — написали в комментариях под видео.
Детеныш Диндин и Жуи появился на свет в Москве в конце августа 2023 года — это первый случай рождения потомства большой панды в России. После Нового года малышке выбрали имя. Сейчас ей уже восемь месяцев, она весит 23 килограмма при росте 110 сантиметров. Примерно через три года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.