«Каждый день переписывают ценники». Почему в России дорожает хлеб и ждать ли дефицита

Хлеб стал дорогим продуктом Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Хлеб в России продолжает дорожать. Производители признали, что были вынуждены поднять отпускные цены в среднем на 10–15% . Это связано с ростом затрат на логистику, которая составляет до 30% в себестоимости продукции (в том числе из-за дефицита водителей для хлебовозов, потребовавшего роста зарплат). Ранее основную часть расходов занимала закупка муки.



Проблему роста цен на хлеб даже пришлось обсуждать на недавнем совещании в Минсельхозе, на котором присутствовали крупные игроки рынка. Как прозвучало на совещании (оно проходило в закрытом от прессы режиме), отпускные цены на хлеб из пшеничной муки сейчас составляют в среднем 62,6 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной муки — 55,4 рубля за тот же объем. Средняя розничная цена хлебобулочных изделий по России к концу 2023 года составила 143 рубля за килограмм, что приблизительно на 9% больше, чем в 2022 году, по данным компании NTech.



Минсельхоз заявляет, что контролирует ситуацию с ценами. Однако, например, в Национальном союзе хлебопечения отмечают, что хлебозаводам становится всё сложнее удерживать их из-за опережающего роста себестоимости.

MSK1.RU спросил экономистов о том, а насколько вообще хлеб в России подорожает до конца года.

Дефицита хлеба не будет, но он подорожает осенью Доцент Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова: — Начну с того, что мировые цены на пшеницу и кукурузу в этом году падают: в апреле они обновили трехлетний минимум за счет значительных объемов, предложенных Россией и США. Цена пшеницы за год сократилась на 25% , кукурузы — на 30% .



Казалось бы, у производителей хлеба не должно быть проблем с сырьем для производства.

Однако в Москве ржаной хлеб в среднем подорожал на 2,6% , в Санкт-Петербурге — на 19,8% . Пшеничный (белый) хлеб в Москве в среднем подорожал на 1,5% , в Санкт-Петербурге — на 14,3% .

При этом стоимость самой хлебопекарной муки в Москве снизилась на 0,5% , в Санкт-Петербурге — выросла на 0,8% , а, скажем, в Белгородской области — на 6,9% . Как видим, единая динамика при изменении стоимости муки отсутствует.

По нашим оценкам, подорожание хлеба было связано с ростом цен на отдельные продукты, из которых он делается. Например, яйца подорожали только за прошлый год почти на 60% . А также в цене возросла доставка, затраты на обслуживание машин, техники, кредиты и прочее.



Дальнейший рост цен на хлеб маловероятен. К концу весны и летом рост цен на основные хлебопекарные компоненты (яйца, молоко, масло, сахар и др.) традиционно снижается. При отсутствии сильной инфляции в эти месяцы производители смогут сохранить стоимость хлеба на текущем уровне.



Однако не стоит забывать, что у самих компаний выросли затраты на персонал, доставку товара, обслуживание техники и машин, а также обслуживание заемных средств.

В дальнейшем, осенью, рост цен вполне вероятен в пределах инфляции.



А вот дефицита хлеба точно не будет. Товарный рынок оперативно позволяет получить информацию о сокращении объема зерна на рынках. Даже в случае засухи и неурожая просто будут ограничены объемы зерна, продаваемые за границу.

Треть стоимости хлеба — это транспортные расходы Профессор Российского экономического университета (РЭУ) Наталья Проданова: — Магазины практически каждый день переписывают ценники. В случае с ценами на хлеб во главу угла ставят логистику. Транспортно-заготовительные расходы формируют практически треть стоимости булки хлеба. А ведь стоимость хлеба могла бы быть еще выше. Благо закупочные цены на сырье для производства хлеба в 2024 году снизились.



Прекрасно понимая, что хлеб — это один из основных социально значимых продуктов, ситуацию с его подорожанием власти уже взяли на особый контроль. Это уже хорошо.

Полагаю, динамика цен на хлеб в России в этом году не превысит уровень общей инфляции. О дефиците хлеба говорить рано, впрочем, как и о его резком подорожании в ближайшее время. Будет новый урожай, будет и повод прогнозировать цены на хлеб во втором полугодии.

Больше всего подорожает хлеб и выпечка у малого бизнеса Ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Игорь Шапошников: — По официальным данным Росстата, с начала года массовые сорта хлеба уже подорожали на 1–1,5% по России в целом. Темпы различаются в зависимости от сорта и региона. Но в целом подорожание происходит вследствие роста логистических расходов, стоимости упаковки и других ингредиентов. Цены на основное сырье — муку — тоже начали незначительно подрастать с конца прошлого года.



Существенные проблемы с кадровым обеспечением. Хлебопекарной отрасли приходится конкурировать, скажем, с оборонной промышленностью и даже логистическими компаниями, где постоянно создаются новые рабочие места в курьерских службах и складском хозяйстве. При этом зарплата в хлебопекарной отрасли на 25–30% ниже, чем в среднем по обрабатывающей промышленности.



Для сохранения кадров руководители хлебопекарных предприятий были вынуждены повысить зарплату на 30% . А по некоторым дефицитным профессиям — еще выше.

Также выросла стоимость кредитных ресурсов, привлекать которые необходимо для пополнения оборотных средств, ведь мука и другие ингредиенты приобретаются с определенным временным лагом.

Цены на хлеб растут примерно в пределах официально объявленной инфляции. Вместе с тем по сортам с высокой добавленной стоимостью (в частности, производимых в малом бизнесе) подорожание может быть выше. Ведь такой бизнес может существовать только при высокой (по сравнению с крупными, индустриальными, предприятиями) рентабельности.





«Фонтанка» рассказывала о подорожании продукции «Дарницы» и «Хлебного дома», на которые приходится внушительная часть петербургского рынка. При этом антимонопольная служба сообщила о том, что ретейлеры добровольно ограничили наценки на социально значимые товары, в число которых входит и хлеб.



Ранее «Фонтанка» рассчитала индекс кулича и оценила, как менялась стоимость набора ингредиентов в последние пять лет на основе данных Росстата.



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