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    В Краснодарском крае петербургские археологи обнаружили редкие памятники майкопской и протомеотской культур

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    Редкие для Прикубанья памятники древних майкопской и протомеотской культур обнаружили петербургские археологи во время раскопок в Краснодарском крае. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).

    Фото: Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)
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    Работы проводили на участке строительства нефтепровода на площади более четырех тысяч квадратных метров. Место расположено на хуторе Шептальский в Крымском районе. Древнее поселение там обнаружили в 2017 году, а в 2019 году поставили на государственный учет. Впоследствии оно эпизодически исследовалось в связи с хозяйственной деятельностью в его окрестностях.

    Директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева рассказала, что во время раскопок археологи изучили культурные напластования мощностью до 2,10 м, открыли 162 археологических объекта, а также нашли около 20 тысяч артефактов, относящихся к эпохе ранней бронзы (второй половины IV — начала III тысячелетия до н.э.) и раннему железному веку (VIII–VII вв. до н.э.). Музейное значение имеют 254 находки.

    Фото: Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)
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    Носители майкопской культуры оставили на поселении самые ранние свидетельства. Ее памятники представлены в Прикубанье в крайне малом количестве. Подвижно-оседлый образ жизни племен майкопской культуры обусловил осенне-зимний характер поселения Шептальское-Левобережное и состав обнаруженных на нем археологических объектов. В хозяйственных ямах и очагах нашли большое количество обломков столовой и кухонной посуды, каменных зернотерок, каменных и бронзовых орудий труда и костяных украшений.

    Фото: Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)
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    В VIII–VII вв. до н.э., то есть в раннем железном веке, на этом же месте возник грунтовой могильник кочевников-носителей протомеотской культуры. Отмечается, что археологические памятники этой культуры малочисленны и недостаточно изучены, поэтому представляют большой научный интерес. Большинство погребений протомеотской культуры совершалось в курганах, здесь же открыли 17 одиночных и групповых захоронений, совершенных в простых ямах по привычному нам обряду ингумации. Захоронения сопровождались погребальным инвентарем: железным и бронзовым оружием, бронзовыми украшениями, а также столовой и кухонной посудой. По всем этим признакам могильник входит в круг памятников приморско-абинского варианта протомеотской культуры.

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что открытые ИИМК РАН памятники являются уникальными, а петербургские археологи вновь продемонстрировали свой высочайший профессионализм и богатейший опыт. Губернатор напомнил, что Институт истории материальной культуры является правопреемником Императорской Археологической комиссии, которая в этом году отмечает 165-летие. Ученые из Петербурга не только открывали, но и помогали спасать уникальные памятники, среди которых Триумфальная арка в сирийской Пальмире.

    «В числе других — крупные археологические исследования южного пригорода Херсонеса Таврического в Крыму, где по поручению президента России Владимира Путина создается историко-археологический парк», — подчеркнул Александр Беглов.

    Фото: Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)
    Фото: Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)
    Фото: Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН)

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