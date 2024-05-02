В небе над Петербургом заметили НЛО. Рассказываем, что это может быть

Странный светящийся объект увидели горожане в небе над Петербургом вечером 2 мая. Похожая картина удивила и жителей Кингисеппского района Ленинградской области.
читатель «Фонтанки»
Видеозапись, на которой в небе видно нечто продолговатой формы, прислали читатели «Фонтанки», добавив, что наблюдали это в районе парка Героев-пожарных.
читатель «Фонтанки»
Похожие сообщения стали поступать и из других регионов России. Объект в небе заметили жители Белгорода, Петрозаводска и Старого Оскола.
Как сообщает портал «Новости космонавтики», 2 мая в 18:36 (21:36 мск) с площадки SLC-4E базы космических сил США «Ванденберг» в штате Калифорния стартовыми командами компании SpaceX в рамках миссии Maxar-1 выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9FT Block-5 с двумя спутниками ДЗЗ WorldView Legion 1 & 2 компании DigitalGlobe.
Пуск успешный, космические аппараты выведены на околоземную орбиту. Использовавшаяся в 20-й раз 1-я ступень В1061 после выполнения программы полёта совершила посадку на базе.