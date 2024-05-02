Только если очень нужно: МИД Киргизии призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики опубликовало 2 мая обращение к согражданам с рекомендациями временно воздержаться от поездок в Россию. Текст обращения опубликован на официальном сайте ведомства.



Всем, не имеющим «веских оснований» для въезда в РФ, рекомендовано временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости — заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Россию.