Только если очень нужно: МИД Киргизии призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики опубликовало 2 мая обращение к согражданам с рекомендациями временно воздержаться от поездок в Россию. Текст обращения опубликован на официальном сайте ведомства.
Всем, не имеющим «веских оснований» для въезда в РФ, рекомендовано временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости — заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Россию.
Уточняется, что рекомендации вызваны «информацией в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана», и хотя по состоянию на 2 мая 2024 года сигналов о случаях массового отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Кыргызской Республики в адрес диппредставительства и консульских учреждений Кыргызской Республики в РФ не поступало, министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики.
Ранее МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту в связи с «нарушениями прав» граждан республики.