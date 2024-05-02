Петербурженка, отравившаяся вафлей из «Грин Бокса», два раза получила деньги от компании. О том, сколько выплатили одной из тех, кто съел некачественный продукт, «Фонтанке» рассказали судебные приставы.
33-летняя женщина получила деньги от компании еще в досудебном порядке. Надежде перечислили 10 тысяч за моральный вред, 1,6 тысячи — за расходы на лечение, а также вернули 199 рублей, потраченные на шпинатную вафлю. Однако она посчитала, что эти деньги не покрывает весь ущерб, который был ей причинен. Женщина подхватила острый гастроэнтерит и потеряла 6 кг в течение трёх дней. Надежда просила 190 тысяч рублей и штраф в 50%.
26 апреля исполнительное производство окончили фактическим исполнением.
« <...> с расчетного счета организации взыскано 15 тысяч рублей в пользу петербурженки. Также с организации был взыскан исполнительский сбор — 10 тысяч рублей за неоплату долга в добровольные сроки», — уточнили в отделе судебных приставов по Центральному району ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.
Жалоб после отравления этими вафлями было много. Первые покупатели, которые получили роковые вафли с многослойным составом через доставку «Самокат», обратились к медикам 8 сентября. Через четыре дня в списках заболевших было 274 человека, более чем у пятидесяти нашли Salmonella.
Следователи в Петербурге предъявили обвинение директору производства компании «Грин Бокс», чьи вафли стали предметом исследований и обсуждений после массового отравления клиентов.
Только в Приморский районный суд с ноября прошлого года поступило 12 исков о возмещении морального вреда к «Грин Бокс» и один — о защите прав потребителей к «Умный дом». Решений по ним пока не принято.
Петербурженка, отравившаяся вафлей из «Грин Бокса», два раза получила выплаты от компании
Петербурженка, отравившаяся вафлей из «Грин Бокса», два раза получила деньги от компании. О том, сколько выплатили одной из тех, кто съел некачественный продукт, «Фонтанке» рассказали судебные приставы.
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