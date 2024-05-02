Петербурженка, отравившаяся вафлей из «Грин Бокса», два раза получила выплаты от компании

Петербурженка, отравившаяся вафлей из «Грин Бокса», два раза получила деньги от компании. О том, сколько выплатили одной из тех, кто съел некачественный продукт, «Фонтанке» рассказали судебные приставы.



33-летняя женщина получила деньги от компании еще в досудебном порядке. Надежде перечислили 10 тысяч за моральный вред, 1,6 тысячи — за расходы на лечение, а также вернули 199 рублей, потраченные на шпинатную вафлю. Однако она посчитала, что эти деньги не покрывает весь ущерб, который был ей причинен. Женщина подхватила острый гастроэнтерит и потеряла 6 кг в течение трёх дней. Надежда просила 190 тысяч рублей и штраф в 50%.



26 апреля исполнительное производство окончили фактическим исполнением.



« <...> с расчетного счета организации взыскано 15 тысяч рублей в пользу петербурженки. Также с организации был взыскан исполнительский сбор — 10 тысяч рублей за неоплату долга в добровольные сроки», — уточнили в отделе судебных приставов по Центральному району ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу.



Жалоб после отравления этими вафлями было много. Первые покупатели, которые получили роковые вафли с многослойным составом через доставку «Самокат», обратились к медикам 8 сентября. Через четыре дня в списках заболевших было 274 человека, более чем у пятидесяти нашли Salmonella.



Следователи в Петербурге предъявили обвинение директору производства компании «Грин Бокс», чьи вафли стали предметом исследований и обсуждений после массового отравления клиентов.



Только в Приморский районный суд с ноября прошлого года поступило 12 исков о возмещении морального вреда к «Грин Бокс» и один — о защите прав потребителей к «Умный дом». Решений по ним пока не принято.

