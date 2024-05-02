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    Новые кадры с места обрушения дороги в Китае: искорёженные машины поднимают кранами. Погибших уже 48

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    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской провинции Гуандун выросло до 48 человек, сообщает 2 мая агентство «Синьхуа». Ранены около 30 человек. Под завалами нашли более 20 машин. Спасатели продолжают работу на песчаном склоне.

    Автор:
    MIRROR NOW

    Ночью 1 мая на участке дороги Мэйчжоу — Дабу в городе Мэйчжоу сошёл оползень. Дорожное полотно обрушилось на протяжении 18 метров, и автомобили покатились вниз по склону. На кадрах с места ЧП видно сгоревшие машины.

    Автор:
    South China Morning Post

    Спасатели разделили территорию на 10 участков и исследовали её с помощью собак и устройств для обнаружения жизни. Также используются экскаваторы и краны. Поисковые работы осложнены из-за дождя и продолжающихся подвижек грунта.

    Автор: Oneindia News

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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