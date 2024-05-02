Конфликт подростков у школы в Петрозаводске закончился стрельбой, есть раненые

В Петрозаводске конфликт между подростками закончился стрельбой и госпитализацией. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 2 мая, несовершеннолетние устроили разборки, в результате которых один из них ранил сверстника из пневматического оружия. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, его доставили в медучреждение.
«Председатель Следственного комитета запросил доклад об обстоятельствах причинения ранения подростку в Республике Карелия. В следственном управлении СК России по Республике Карелия по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
По данным «МК в Карелии», конфликт разгорелся вечером 29 апреля у здания школы. Участниками потасовки стали четверо подростков. Пули достались двоим — одному попала в спину, второму в ухо.