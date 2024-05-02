Конфликт подростков у школы в Петрозаводске закончился стрельбой, есть раненые

В Петрозаводске конфликт между подростками закончился стрельбой и госпитализацией. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 2 мая, несовершеннолетние устроили разборки, в результате которых один из них ранил сверстника из пневматического оружия. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, его доставили в медучреждение.



«Председатель Следственного комитета запросил доклад об обстоятельствах причинения ранения подростку в Республике Карелия. В следственном управлении СК России по Республике Карелия по данному факту проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

