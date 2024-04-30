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    Петербургский хоккейный клуб СКА расстался сразу с шестью хоккеистами

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    Хоккейный клуб СКА объявил об уходе шести игроков. Как сообщили 30 апреля в пресс-службе армейцев с Невы, команду покинули защитники Артем Сергеев, Михаил Пашнин, нападающие Брендэн Лайпсик, Александр Кадейкин, Артём Швец-Роговой и вратарь Юхан Маттссон.

    Клуб поблагодарил их за «самоотдачу, профессионализм и время, проведенное в Петербурге».

    Как отметил в своем Telegram-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, СКА пришлось решиться на уход этих шести хоккеистов, чтобы вписаться в потолок зарплат, который составляет 900 миллионов рублей.

    В апреле СКА успешно оспорил штраф в размере 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера Романа Ротенберга.

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