Петербургский хоккейный клуб СКА расстался сразу с шестью хоккеистами

Хоккейный клуб СКА объявил об уходе шести игроков. Как сообщили 30 апреля в пресс-службе армейцев с Невы, команду покинули защитники Артем Сергеев, Михаил Пашнин, нападающие Брендэн Лайпсик, Александр Кадейкин, Артём Швец-Роговой и вратарь Юхан Маттссон.
Клуб поблагодарил их за «самоотдачу, профессионализм и время, проведенное в Петербурге».
Как отметил в своем Telegram-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, СКА пришлось решиться на уход этих шести хоккеистов, чтобы вписаться в потолок зарплат, который составляет 900 миллионов рублей.
В апреле СКА успешно оспорил штраф в размере 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера Романа Ротенберга.