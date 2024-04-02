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    СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тысяч рублей

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    Хоккейный клуб СКА успешно оспорил штраф в размере 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера Романа Ротенберга Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе армейской команды.

    Решение дисциплинарного комитета было отменено Третейским судом, администрируемым Национальным центром спортивного арбитража. В соответствии с судебным решением КХЛ должна вернуть СКА указанную сумму.

    Ротенберг был дисквалифицирован на один матч 4 ноября из-за высказываний после игры с «Авангардом», когда он выразил недовольство работой судей, которые не вмешались в драку между Иваном Зинченко и Марком Вербой. В результате СКА был штрафован в размере 500 тысяч рублей.

    Кроме того, в пресс-службе петербургской команды заявили о желании обжаловать штраф, наложенный КХЛ на председателя Совета директоров клуба Александра Медведева за его заявление от 26 марта 2024 года. Тогда Медведев также подверг судей жесткой критике после поражения СКА в серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина — 2024 от «Автомобилиста» (1–4).

    По решению лиги, в соответствии с п. 39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ, на клуб был наложен штраф за нарушение пункта 1.24 п. 1 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ.

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