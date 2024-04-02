СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тысяч рублей

Хоккейный клуб СКА успешно оспорил штраф в размере 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера Романа Ротенберга Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе армейской команды.



Решение дисциплинарного комитета было отменено Третейским судом, администрируемым Национальным центром спортивного арбитража. В соответствии с судебным решением КХЛ должна вернуть СКА указанную сумму.

Ротенберг был дисквалифицирован на один матч 4 ноября из-за высказываний после игры с «Авангардом», когда он выразил недовольство работой судей, которые не вмешались в драку между Иваном Зинченко и Марком Вербой. В результате СКА был штрафован в размере 500 тысяч рублей.