Путин назвал День Победы священным праздником

Президент России Владимир Путин назвал 9 Мая священным праздником. Об этом он заявил 26 апреля на встрече с Советом законодателей России в Таврическом дворце Петербурга.



«Уважаемые коллеги! Завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для всех нас Днём Победы», — сказал Путин.



Напомним, в Петербурге День Победы готовятся отметить военным парадом, начало назначено на 10:00 мск 9 Мая. В нём примут участие 4,5 тысячи человек, из них 3 тысячи — от Министерства обороны, остальные — от других ведомств.

Ожидается, что в параде задействуют 78 единиц военной техники, в том числе семь исторических образцов. Авиационных шоу не будет в связи с особыми мерами безопасности в контексте СВО.