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    Путин назвал День Победы священным праздником

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    Президент России Владимир Путин назвал 9 Мая священным праздником. Об этом он заявил 26 апреля на встрече с Советом законодателей России в Таврическом дворце Петербурга.

    «Уважаемые коллеги! Завершая, хочу поздравить всех вас с наступающими праздниками, со священным для всех нас Днём Победы», — сказал Путин.

    Напомним, в Петербурге День Победы готовятся отметить военным парадом, начало назначено на 10:00 мск 9 Мая. В нём примут участие 4,5 тысячи человек, из них 3 тысячи — от Министерства обороны, остальные — от других ведомств.

    Ожидается, что в параде задействуют 78 единиц военной техники, в том числе семь исторических образцов. Авиационных шоу не будет в связи с особыми мерами безопасности в контексте СВО.

    В целом в Смольном рекомендуют не толпиться в местах проведения парада и смотреть его по телевизору либо через интернет.

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    ПутинДень Победы
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