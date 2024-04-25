В Мурманске обезвредили гигантскую авиабомбу времен ВОВ. Этим занимались спасатели из Петербурга

Фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили в Мурманске при участии спасателей из Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил пресс-служба петербургского МЧС.
МЧС России
Сотрудники Невского спасцентра МЧС несколько часов потратили, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его специальным тросом, а затем при помощи крана погрузить на автомобиль. Снарядом времен ВОВ оказалась немецкая авиационная бомба SC-1000. Она содержала в себе 620 кг взрывчатого вещества.
«В рамках подготовки, из зоны опасности были выведены все сотрудники близлежащих зданий, было организовано оцепление сотрудниками УМВД по Мурманской области и спецсопровождение УГИБДД УМВД России по Мурманской области», — говорится в сообщении петербургского МЧС.
Авиабомбу доставили на спецполигон и уничтожили.