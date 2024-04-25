500-килограммовая бомба наделала шуму в Мурманске. Понадобилась помощь петербургских спасателей

Специалисты Невского спасательного центра МЧС России прибыли в Мурманск, чтобы помочь коллегам разминировать
Как сообщает МЧС Петербурга 25 апреля, снаряд обнаружили в районе административного здания Торгового порта в Мурманске
МЧС России
На место прибыла группа разминирования Невского спасцентра. Специалисты провели рекогносцировку на месте обнаружения авиабомбы для принятия решения о времени и способах ее извлечения и обезвреживания.
«Авиабомбу погрузили в автомобиль для специальной перевозки, проводится работа по подготовке к вывозу и дальнейшей утилизации», — заявил замначальника МЧС Мурманской области Александр Шильников.
Судьба «нарушителя спокойствия» решится сегодня, добавили в МЧС.