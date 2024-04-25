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    500-килограммовая бомба наделала шуму в Мурманске. Понадобилась помощь петербургских спасателей

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    Специалисты Невского спасательного центра МЧС России прибыли в Мурманск, чтобы помочь коллегам разминировать 500-килограммовую бомбу. Территорию оцепили.

    Фото: МЧС России
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    Как сообщает МЧС Петербурга 25 апреля, снаряд обнаружили в районе административного здания Торгового порта в Мурманске 23 апреля. Оказалось, что это 500-килограммовая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны. Работу Мурманского морского торгового порта пришлось частично приостановить. Сотрудники были эвакуированы.

    МЧС России

    На место прибыла группа разминирования Невского спасцентра. Специалисты провели рекогносцировку на месте обнаружения авиабомбы для принятия решения о времени и способах ее извлечения и обезвреживания.

    «Авиабомбу погрузили в автомобиль для специальной перевозки, проводится работа по подготовке к вывозу и дальнейшей утилизации», — заявил замначальника МЧС Мурманской области Александр Шильников.

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    Судьба «нарушителя спокойствия» решится сегодня, добавили в МЧС.

    Фото: МЧС России

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