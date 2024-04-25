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    Камера зафиксировала, как Троицкий мост «поймал» каршеринговый Porsche Cayenne

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    Момент ДТП с участием каршерингового Porsche Cayenne в центре Петербурга попал на видео. Судя по кадрам, водитель сильно торопился, не стал дожидаться момента, когда Троицкий мост окончательно сведут, и влетел в приподнятую часть.

    «Фонтанка.ру»

    В последний момент человек за рулем увидел опасность и попытался повернуть в отбойник, но ничего не вышло. В результате автомобиль застрял, а сотрудникам обслуживающей организации пришлось вызывать на место эвакуатор. Сами они подходить к машине, расплескавшей по асфальту антифриз, не рискнули.

    Водитель с места ДТП скрылся, полиция его ищет.

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