Камера зафиксировала, как Троицкий мост «поймал» каршеринговый Porsche Cayenne

Момент ДТП с участием каршерингового Porsche Cayenne в центре Петербурга попал на видео. Судя по кадрам, водитель сильно торопился, не стал дожидаться момента, когда Троицкий мост окончательно сведут, и влетел в приподнятую часть.
«Фонтанка.ру»
В последний момент человек за рулем увидел опасность и попытался повернуть в отбойник, но ничего не вышло. В результате автомобиль застрял, а сотрудникам обслуживающей организации пришлось вызывать на место эвакуатор. Сами они подходить к машине, расплескавшей по асфальту антифриз, не рискнули.
Водитель с места ДТП скрылся, полиция его ищет.