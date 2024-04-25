Porsche Cayenne с московскими номерами застрял в Троицком мосту, не дождавшись сведения

Ночная авария с участием Porsche Cayenne со столичными номерами заставила ночью 25 апреля понервничать работников Мостотреста. Водитель не стал дожидаться окончательного сведения Троицкого моста, поехал и врезался в отбойник.



Инцидент произошел со стороны Марсова поля. Машина из каршеринга частично застряла между сведенными частями моста, а на асфальт вытек антифриз. Сотрудники обслуживающей организации побоялись подходить к автомобилю и попросили эвакуатор.

По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает его местонахождение.

