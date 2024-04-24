В Петербурге разгромили могилу Горшка на Богословском кладбище

Фанаты «Короля и Шута» рассказали, что на прошлой неделе могилу солиста группы Михаила Горшенёва (Горшка) разгромили на Богословском кладбище в Петербурге. Об этом в среду, 24 апреля, «Фонтанке» сообщил петербургский рок-музыкант Сергей Елгазин.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





На могиле легенды «КИШа» разбросали цветы, разбили плиты с лампадками, а на портрете Горшка нарисовали свастику. Теперь фанаты по вечерам уносят портреты Горшенёва, а утром возвращают на место. Некоторые поклонники дежурят у могилы днем и вечером.

Как говорится в группе «Легендарная вечность» во «ВКонтакте», фанаты создали петицию с просьбой обеспечить безопасность и уважение к могиле Михаила Юрьевича Горшенёва (Горшка). В настоящее время ее подписали уже более 1780 человек. Общественники утверждают, что беспорядки на Богословском кладбище устраивают местные хулиганы.

«Просим скорейшей установки видеоконтроля и обеспечения охраны территории кладбища. И просим вернуть нам поминальную площадку. Фанаты Цоя и Горшка реально готовы скидываться деньгами на установки системы видеонаблюдения. Это не так дорого стоит», — поделился Елгазин.



В настоящее время на могиле солиста «Короля и Шута» порядок, но фанаты группы все равно продолжают свои дежурства. Вдова Горшка Ольга Горшенёва рассказала «Фонтанке», что на прошлой неделе «кто-то побуянил, но там быстро все убрали, а с памятником все в порядке — ничего не повредили».