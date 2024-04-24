В Петербурге разгромили могилу Горшка на Богословском кладбище

Фанаты «Короля и Шута» рассказали, что на прошлой неделе могилу солиста группы Михаила Горшенёва (Горшка) разгромили на Богословском кладбище в Петербурге. Об этом в среду, 24 апреля, «Фонтанке» сообщил петербургский рок-музыкант Сергей Елгазин.
На могиле легенды «КИШа» разбросали цветы, разбили плиты с лампадками, а на портрете Горшка нарисовали свастику. Теперь фанаты по вечерам уносят портреты Горшенёва, а утром возвращают на место. Некоторые поклонники дежурят у могилы днем и вечером.
Как говорится в группе «Легендарная вечность» во «ВКонтакте», фанаты создали петицию с просьбой обеспечить безопасность и уважение к могиле Михаила Юрьевича Горшенёва (Горшка). В настоящее время ее подписали уже более 1780 человек.
Общественники утверждают, что беспорядки на Богословском кладбище устраивают местные хулиганы.
«Просим скорейшей установки видеоконтроля и обеспечения охраны территории кладбища. И просим вернуть нам поминальную площадку. Фанаты Цоя и Горшка реально готовы скидываться деньгами на установки системы видеонаблюдения. Это не так дорого стоит», — поделился Елгазин.
В настоящее время на могиле солиста «Короля и Шута» порядок, но фанаты группы все равно продолжают свои дежурства.
Вдова Горшка Ольга Горшенёва рассказала «Фонтанке», что на прошлой неделе «кто-то побуянил, но там быстро все убрали, а с памятником все в порядке — ничего не повредили».
По ее словам, на месте уже установили камеры для наблюдения за появлением хулиганов. Женщина уточнила, что не видит причин для беспокойства.
Также на Богословском кладбище находится могила основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя.