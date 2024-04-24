Глава МВД Нигера: «Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска»

Глава МВД Республики Нигер Мухаммед Тумба 24 апреля заявил о желании развивать сотрудничество с Россией в военной области. Об этом стало известно из материала ТАСС.



«Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска. Это касается и ведения боев, и использования вооружений», — сказал министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления Нигера, выступая на XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Это, по словам Тумбы, могло бы помочь в борьбе с терроризмом. «Мы заинтересованы в покупке вооружений», — добавил он.