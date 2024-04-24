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    Глава МВД Нигера: «Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска»

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    9 комментариев

    Глава МВД Республики Нигер Мухаммед Тумба 24 апреля заявил о желании развивать сотрудничество с Россией в военной области. Об этом стало известно из материала ТАСС.

    «Мы бы хотели, чтобы Россия тренировала наши войска. Это касается и ведения боев, и использования вооружений», — сказал министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления Нигера, выступая на XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Это, по словам Тумбы, могло бы помочь в борьбе с терроризмом. «Мы заинтересованы в покупке вооружений», — добавил он.

    Сегодня же он подтвердил, что власти Нигера «работают над выводом американских войск» после разрыва соглашения с США, позволявшего американским военным находиться на территории страны.

    27 июля 2023 года в Нигере произошел военный переворот. Лидером страны стал начальник президентской гвардии Абдурахман Тчиани — в апреле 2024 года он провел переговоры с Владимиром Путиным и в Нигер была направлена группа специалистов для обучения местной армии борьбе с терроризмом.

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    Комментарии 9

    Йёхан24 Апр 2024 в 20:52
    Надо помочь нашим нигерийским партнерам наладить мирную жизнь в их стране. Никаких более там переворотов - тока стабильность.
    +0−2
    Зоркий Сокол24 Апр 2024 в 19:27
    А я уверен: и тренировать будут, и вооружения дадут. Россияне всё оплатят, как обычно.
    +7−0
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