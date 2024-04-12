Специалисты из России прибыли в Нигер обучать военных борьбе с терроризмом

Специалисты из России прибыли в Нигер, чтобы обучить местную армию борьбе с терроризмом. С собой они привезли учебно-материальную базу, передает 11 апреля РИА Новости со ссылкой на одного из прибывших россиян.
Государственное телевидение Нигера RTN показало кадры прилета российского самолета Ил-76. Телеканал отмечает, что перед этим президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани. Стороны договорились активизировать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.
Ранее военные Нигера разорвали соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории страны.
В Нигере в конце июля 2023 года произошел переворот — военные захватили президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером государства объявили главу президентской гвардии генерала Абдурахмана Чиани. Вскоре военные Нигера объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию. Президент Франции Макрон заявил, что его страна готова поддержать любые усилия ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) для восстановления конституционного порядка в Нигере, в том числе и военные. Однако анонсируемого вторжения так и не произошло. В сентябре прошлого года объявила, что прекращает военное сотрудничество с Нигером и выводит войска из страны.