Специалисты из России прибыли в Нигер обучать военных борьбе с терроризмом

Специалисты из России прибыли в Нигер, чтобы обучить местную армию борьбе с терроризмом. С собой они привезли учебно-материальную базу, передает 11 апреля РИА Новости со ссылкой на одного из прибывших россиян.

Государственное телевидение Нигера RTN показало кадры прилета российского самолета Ил-76. Телеканал отмечает, что перед этим президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани. Стороны договорились активизировать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.

